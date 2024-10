Venezuela: l'opposant en exil affirme que sa famille a reçu des menaces

L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, rival du président sortant Nicolás Maduro lors de l'élection présidentielle du 28 juillet, a affirmé vendredi depuis l'Espagne où il est en exil depuis début septembre qu'il avait quitté son pays après avoir reçu des menaces visant sa famille.

"Mon départ du pays est temporaire", a-t-il déclaré, disant s'être vu "contraint de quitter le Venezuela en raison de pressions indicibles et de menaces extrêmes qui ont touché jusqu'à mes plus proches" et évoquant "sa vie familiale" sans plus de précision.