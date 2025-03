Vers la paix dans le conflit en Ukraine? Sur le terrain, les zones de combats continuent d'être actives

Si les discussions font rage pour parvenir à un cessez-le-feu entre Ukraine et Russie, qu'en est-il de la réalité du terrain ?

Souvenez-vous en 2022 à quoi ressemblait l’Ukraine avant l’invasion russe : la Crimée était déjà un territoire annexé par la Russie et la région de Donetsk est sous contrôle russe.

À l'heure actuelle, il y a eu des progressions de l’armée russe à l’Est, mais un recul dans le nord de l’Ukraine. Actuellement, il y a principalement 3 zones de combat : d’abord dans l'est de l'Ukraine. En effet, les attaques russes se sont intensifiées ces derniers jours, frappant plus durement la région de Donetsk, mais aussi Kharkiv.

De plus, les Russes ont récemment pris la ville de Kourakhove et ont poursuivi leur progression vers le nord-est, en direction de la ville de Pokrovsk.

Malgré cette avancée russe, les forces ukrainiennes ne lâchent rien et résistent

Hier même, à Pokrovsk, on pouvait visionner une vidéo montrant des forces spéciales ukrainiennes forcent les soldats russes à se rendre. Ils y parviennent en faisant exploser un bâtiment près d’eux. Sur cette même vidéo, on pouvait y voir quelqu'un agiter le drapeau blanc : les neuf soldats russes sortent et se rendent, signe que les Ukrainiens bataillent toujours.