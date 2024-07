Vers un chamboulement dans la présidentielle américaine ? Joe Biden se poserait des questions sur sa candidature

Décidément, c'est un débat qui aura laissé des traces chez Joe Biden. Pour rappel, le candidat démocrate était opposé à son rival républicain, Donald Trump, dans un débat diffusé sur la chaîne CNN la semaine dernière.

Face à un Donald Trump plus tranchant et sûr de lui, l'actuel président semblait très faible, et par moments, absent. Depuis, c'est l'interrogation. À tel point que plusieurs voix demandent même qu'il se retire de la course.