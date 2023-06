Vietnam: plusieurs tués et blessés dans l'attaque de locaux de la police

Des assaillants armés ont tué et blessé par balles dimanche plusieurs policiers, fonctionnaires et civils dans deux sièges de la police de la région des hauts plateaux du Vietnam, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités.

Six personnes ont été arrêtées à la suite des tirs dans le district de Cu Kuin, dans la province de Dak Lak, selon le site d'information officiel du ministère de la sécurité publique. Les enquêteurs sont à la recherche d'autres suspects.

L'attaque contre les quartiers généraux de la police des communes d'Ea Tieu et d'Ea Ktur s'est produite aux premières heures de dimanche, selon le ministère. Le site indique qu'un certain nombre de personnes, dont des officiers, des fonctionnaires locaux et des civils, ont été tuées et blessées, sans donner de chiffres exacts.