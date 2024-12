Vingt ans après le tsunami de 2004: quelles sont les causes de cette catastrophe meurtrière qui a fait plus 220.000 victimes?

Il y a 20 ans, un tsunami meurtrier ravageait l'Asie du Sud-Est, faisant plus de 220.000 victimes. Comment un tel événement a-t-il pu se produire ? Quelles leçons avons-nous tirées de cette catastrophe ?

Le 26 décembre 2004, un tsunami dévastateur frappait l'Asie du Sud-Est, causant la mort de plus de 220.000 personnes. L'Indonésie, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été parmi les pays les plus touchés. Mais comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire?

Un tsunami est une série de vagues géantes provoquées par un déplacement brutal d'une grande masse d'eau. Ce déplacement peut être causé par une éruption volcanique, un glissement de terrain ou un tremblement de terre sous-marin. Dans le cas du tsunami de 2004, c'est un séisme de magnitude 9,1 à 9,3 au large de l'île indonésienne de Sumatra qui a engendré la catastrophe.