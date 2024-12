"Apprendre du passé et vivre dans le présent": 20 ans après le tsunami, l'incroyable résilience des Thaïlandais

Partager:

Le 26 décembre 2004, un terrible tsunami frappe la Thaïlande. Plus de 220.000 personnes, dont 11 Belges, y ont perdu la vie. Si le Tsunami a été moins meurtrier qu’en Indonésie, la Thaïlande a surtout marqué les esprits, car la moitié des victimes étaient des touristes, et nombre d’entre eux n’ont jamais pu être identifié par leurs familles. 20 ans plus tard, sur place, que reste-t-il du Tsunami de 2004 ?

C’est l’une des plages les plus fréquentées de Phuket : Kamala Beach. Ce matin, la mer est calme et chaude. Les touristes sont détendus, et les enfants jouent insouciants sous le regard attentif de leurs parents. Tout semble parfait à nouveau. Une vague d'une puissance inégalée Pourtant, c’est ici même, à cette heure, que le 26 décembre 2004, vers 9h45, des cris de panique ont commencé à retentir. Filmée par des vacanciers incrédules, une vague d’une puissance inégalée a frappé. En quelques minutes, les vacances paradisiaques se sont transformées en cauchemar.

Dans cet hôtel en bord de mer, le tsunami a d’abord submergé la piscine. Construit en forme de cuvette, l’hôtel a piégé ses clients. Un homme a réussi à s’accrocher aux jardinières du premier étage, là où l’eau est montée. D’autres n’ont pas eu cette chance. À lire aussi "Le plus dur, c'est l'odeur de la mort": Frédéric Cauderlier, ancien journaliste RTL, décrit son arrivée à Phuket après le tsunami de 2004 Les images de cet hôtel ont fait le tour du monde. Elles montraient un couple âgé luttant pour survivre. L’homme a survécu, mais pas son épouse, dont le corps sans vie a été retrouvé à une centaine de mètres. Si les touristes n'étaient pas revenus, cela aurait été un second tsunami Aujourd’hui, il n’y a plus aucune trace visible de la catastrophe. L’hôtel s’est même agrandi, doublant de volume un an après le drame. "Les clients nous ont aidés à relancer le tourisme et le business en Thaïlande. C’était crucial pour les locaux. Si les touristes n’étaient pas revenus, cela aurait été comme un second tsunami. Plus de commerce, plus d’emplois, plus de revenus pour les petits magasins," explique Johan Magnusson, manager du Sunprime Resort.