Inde: manifestations pour réclamer justice après le viol et le meurtre d'une soignante, Modi demande des punitions "sévères" et "rapides"

La foule, essentiellement composée de femmes, brandissait des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Nous voulons la justice" ou encore "Pendez-le violeur, sauvez les femmes", selon un photographe de l'AFP présent sur place.

Des milliers de personnes ont manifesté tôt jeudi matin à Calcutta en Inde pour dénoncer le viol et le meurtre d'une soignante, une affaire qui a choqué le pays, le Premier ministre Narendra Modi réclamant des sanctions plus fortes pour les violences contre les femmes.

Une quarantaine de manifestants a pris d'assaut l'enceinte de l'hôpital où a eu lieu le meurtre, attaquant la police qui a riposté par des tirs de lacrymogène.

- "comportements monstrueux" -

"Les crimes contre les femmes devraient faire l'objet d'enquêtes rapides, les comportements monstrueux à l'encontre des femmes devraient être sévèrement et rapidement punis", a lancé M. Modi depuis New Delhi, jeudi matin, lors de la célébration du Jour de l'indépendance et sans faire explicitement référence au meurtre de Calcutta.

Sajjad HUSSAIN

Le corps de la victime, une femme de 31 ans, avait été retrouvé avec de multiples blessures vendredi dans un hôpital public de la capitale du Bengale-Occidental où elle exerçait. L'autopsie a confirmé le viol et l'homicide.