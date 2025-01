Violences dans l'est de la République Démocratique du Congo: plus de 100 morts et un millier de blessés à Goma

Les combats continuent dans l'est du Congo. Le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont pris le contrôle de l'aéroport de Goma. Plus d'un millier de militaires congolais auraient déjà capitulé, et de nombreux civils ont déjà fui la ville. Ce soir, plusieurs organisations humanitaires redoutent une catastrophe sur le plan sanitaire.

Plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux au cours des trois derniers jours d'affrontements à Goma, la grande ville de l'est de la RDC, selon un décompte établi mardi à partir des bilans hospitaliers. "Beaucoup de corps se trouvent encore en ville, ils doivent être récupérés au plus vite", a souligné un médecin après les combats de ces derniers jours entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental du M23 appuyé par des forces rwandaises.

La population souffre

Les civils appellent à l'aide. "Nous demandons à la communauté internationale de l'aide. De trouver des solutions, de faire en sorte que les deux chefs d'État (de la RDC et du Rwanda, NDLR) se rencontrent. La population souffre", déclare cet homme. Les blessés, eux, continuent d'arriver dans les hôpitaux.