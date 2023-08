Violents combats à Khartoum et fuite d'habitants

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué la capitale soudanaise Khartoum lundi, où l'armée et les paramilitaires en lutte pour le pouvoir ont ordonné l'évacuation d'un quartier, ont indiqué des habitants.

La guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, déclenchée le 15 avril, a fait plus de 3.900 morts selon l'ONG Acled et près de quatre millions de déplacés et réfugiés.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des hôpitaux du pays sont hors service et ceux encore opérationnels sont souvent la cible d'attaques ou de pillages.