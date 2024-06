Washington s'attend à ce qu'Israël accepte le plan de paix pour Gaza si le Hamas le fait

Vendredi soir, M. Biden a annoncé une feuille de route proposée selon lui par Israël qui vise à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu permanent.

La première phase, a-t-il dit, serait un cessez-le-feu avec un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza pour une durée de six semaines.

L'arrêt des combats serait accompagné notamment de la libération de certains otages enlevés durant l'attaque du Hamas le 7 octobre et retenus à Gaza, surtout les femmes et les malades, et de la libération de Palestiniens détenus par Israël.

Les contours de la phase deux du plan seraient négociés pendant le cessez-le-feu de six semaines, selon M. Biden. En cas de négociations concluantes, les combats s'arrêteraient définitivement et tous les otages encore détenus à Gaza rentreraient chez eux, soldats compris. Et les forces israéliennes se retireraient complètement du territoire.