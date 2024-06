Xi Jinping vante les liens Chine-Brésil auprès du vice-président brésilien

"En tant que grands pays en développement et pays émergents importants, la Chine et le Brésil entretiennent des relations qui vont bien au-delà du cadre bilatéral et servent d'exemple dans la promotion de l'unité et de la coopération entre les pays en développement ainsi que de la paix et de la stabilité mondiales", a souligné M. Xi.

Selon certains médias, la visite de Geraldo Alckmin est censée ouvrir la voie à l'adhésion du Brésil à l'initiative chinoise des "Nouvelles routes de la soie" (appelée officiellement "La ceinture et la route").

Ce grand programme lancé en 2013 vise à construire des infrastructures et développer les liaisons maritimes, routières et ferroviaires entre les continents, notamment dans les pays en développement.