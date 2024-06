Yémen: appels à la libération d'humanitaires détenus "arbitrairement" par les Houthis

L'Onu et de nombreux Etats membres ont appelé jeudi à la libération de travailleurs humanitaires des Nations unies et d'autres organisations détenus "arbitrairement" par les rebelles houthis au Yémen.

L'ambassadrice britannique à l'Onu Barbara Woodward, s'exprimant au nom d'une quarantaine d'autres pays, a dénoncé "fermement" les arrestations de ces employés yéménites de l'Onu et d'ONG dans des régions contrôlées par ces rebelles soutenus par l'Iran.

"Nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui sont détenus et appelons les Houthis à assurer la sécurité du personnel humanitaire et de l'ONU", a-t-elle ajouté.