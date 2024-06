La météo de ce samedi plaît aux reconstitueurs de la bataille de Waterloo: "C'est tout à fait le temps d'il y a 209 ans"

La bataille de Waterloo a mis fin à sept siècles d'hostilité entre la France et l'Angleterre, le 18 juin 1815, et a aussi marqué la chute de l'empereur Napoléon. Durant tout ce week-end, le domaine de la bataille de Waterloo propose de vous replonger dans cette époque avec des reconstitueurs passionnés qui viennent aussi de l'étranger.

Des nuages menaçants, d'immenses champs engorgés d'eau et un camp allié. Cette année, les conditions météo se rapprochent de celles d'il y a 209 ans lors de la bataille de Waterloo. Mais pour les reconstitueurs, ce n'est clairement pas un problème. "On a demandé pour avoir de la pluie, on a eu de la pluie et maintenant ça s'éclaircit. Donc c'est tout à fait le temps d'il y a 209 ans avant la bataille, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passera ce week-end", se réjouit Franky Simon, reconstitueur et scénographe.

On se dit que les gens devaient quand même vivre de sacrées choses

"C'est très intéressant parce qu'on se dit, tiens, c'est du réel quelque part, même si on joue, on fait un jeu, on ne fait pas la guerre, on reconstitue, il y a tout un travail de mémoire. Mais c'est très intéressant parce qu'on se sent plus impliqué, on se dit que les gens devaient quand même vivre de sacrées choses", se dit Nicolas Cremer, reconstitueur lui aussi.