Les habitants de la commune de Walhain, déjà inondée le mois dernier, craignent de nouveaux dégâts: "Ça fait peur"

Ce mardi, il a commencé à pleuvoir en milieu de journée sur Walhain. Entre deux averses, Anne-Marie confie son inquiétude. "Quand on voit tous ces nuages bien noirs comme ça, c'est quand il y a des grosses averses et ils parlent d'orage aussi", montre-t-elle. "Ça fait peur."

La maison d'Anne-Marie est toujours inhabitable, cinq semaines après les intempéries qui ont touché la commune. Un déshumidificateur y fonctionne sans arrêt. Relogée ailleurs, elle espère revenir ici bien vite. "Le plus tôt possible", espère-t-elle. "Même si on doit camper...."

Des ballots de paille installés

"La commune est venue refermer la rue et emettre les ballots de paille", constate Sophie, une riveraine. "Ils sont en alerte aussi, donc ça nous stresse un petit peu aussi." Ces ballots de paille installés pour retenir la boue près des champs. La commune tente de sécuriser plusieurs zones.

"Il y a deux inondations importantes en trois ans. Et on commence à avoir ici une espèce de stress à chaque fois qu'il pleut de manière un peu plus soutenue", confie Philippe, un habitant de Walhain. "On ne sait jamais comment les choses vont évoluer..."

Depuis les dernières inondations, Philippe assèche ses murs avec des radiateurs toujours réglés au maximum. "On chauffe toute la journée", explique-t-il "Normalement, ici, il y a 22 degrés, mais on chauffe à 24. On surchauffe et on aère..."