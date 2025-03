"Un moment un peu thérapeutique": un café céramique vient d'ouvrir à Wavre, en quoi cela consiste-t-il?

À Wavre, un café céramique vient d'ouvrir ses portes. On peut y boire un café, manger une partisserie locale et réaliser loisirs artistique pour se vider la tête.

Pas de panique si vous n'avez pas de talent particulier pour le dessin, Marie-Caroline Saint-Ghislain, la gérante, est là pour donner quelques techniques de peinture assez simples à suivre. "On a des calques, on triche un peu, on a des gommettes, des petites paillettes, on peut faire plein de choses", explique-t-elle.

"Un moment un peu thérapeutique"

Ce café céramique est une activité intergénérationnelle. Il est ouvert au public de 9 à 99 ans. "C'est essentiellement du lien humain, moi je trouve que ça resserre des liens. C'est autre chose que d'aller au restaurant ensemble ou faire un petit restaurant parce qu'en plus on découvre la partie créative de son ami et tout le monde ressort d'ici assez zen et me disent qu'ils ont passé un moment un peu thérapeutique", ajoute la gérante.

Après la peinture, elle s'occupe de l'émaillage et de la cuisson au four. Il faut encore une semaine de patience pour récupérer votre oeuvre d'art pour un minimum de 22 euros.