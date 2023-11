Bien que "pas très bon nageur", Ismaël n'a pas hésité à sauter dans le canal pour sauver une personne: "J'ai pensé à sa famille"

Voici des images ont fait le tour de la toile ce jeudi : on y voit un jeune homme, puis un second se jeter dans le canal de Bruxelles pour porter secours à une personne tombée dans l'eau. Le noyé, qui est toujours dans un état critique, aurait tenté de mettre fin à ses jours. S'il est toujours en vie aujourd'hui... c'est notamment grâce à Ismaël, 24 ans et originaire d'Afghanistan.