De nombreux conducteurs contrôlés à une vitesse excessive avenue du Parc Royal à Bruxelles

La direction "Trafic" de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a mené mercredi une opération de contrôle de respect de la limitation de vitesse sur l'avenue du Parc Royal à Bruxelles. Plus de 40% des 3.518 contrôlés par le radar roulaient à plus de 50 km/h, soit la limite autorisée sur ce tronçon, a communiqué la police locale.

"Un conducteur a même été 'flashé' à 100 km/h et dix conducteurs ont été retirés de la circulation", a-t-elle mentionné.

"L'action a donné lieu à quatre retraits immédiats du permis de conduire pour excès de vitesse, et le test d'haleine de deux personnes s'est révélé positif à la drogue. Le premier conducteur, qui avait le pied lourd, a été contrôlé positif à la cocaïne. De plus, il ne disposait pas de permis de conduire. Une vérification a révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire à vie. Son véhicule a été saisi administrativement et remorqué", a expliqué la police.

"Le second conducteur a été contrôlé positif au THC. Il s'est vu retirer son permis de conduire pour une période de 15 jours et son véhicule a aussi été saisi administrativement et remorqué. De plus, des stupéfiants ont été trouvés dans son véhicule".