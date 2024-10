Des activités du 14 au 18 octobre à Bruxelles pour alerter sur la traite des êtres humains

Selon les estimations du Global Slavery Index, dressé par l'organisation australienne de défense des droits humains Walk Free, plus de 11.000 personnes seraient en situation d'esclavage moderne en Belgique. "Des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, des Belges et des étrangers. Des personnes travaillant dans différents secteurs, sous nos yeux et qui pourtant restent invisibles", précise l'ASBL.

Pour la région d'Europe et d'Asie centrale, environ 6,4 millions de personnes sont en situation d'esclavage moderne, selon le Global Slavery Index.