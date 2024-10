Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour exiger un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban

Partager:

D'après la police 32.000 personnes se sont réunies dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban, d'après un décompte officiel de la police. Les organisateurs estiment le nombre de participants à 70.000. "Ce n'est pas possible de rester indifférent à ce qu'il se passe, quand il y a des milliers de femmes et d'enfants et d'autres qui sont en train de mourrir sous nos yeux", s'explique une manifestante. "Je trouve que le silence est criant et je pense que c'est important de se rassembler avec des gens qui ressentent la même chose. Ça donne du baume au coeur", estime un autre. "Quand tout le monde se rassemble dans la rue, on peut exprimer notre colère, car quand on voit les images, ça doit s'arrêter, c'est horrible ce qu'il se passe là", lance un troisième manifestant.

Plus de 42.000 Gazaouis sont décédés dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an, d'après un décompte du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Le cortège s'est élancé vers 14h30 du boulevard Roi Albert II à Bruxelles, non loin de la gare du Nord. Il a ensuite rejoint la place Jean Rey, non loin du parc du Cinquantenaire, en empruntant le tracé de la petite ceinture. Ce trajet a dû être adapté en raison de la grande affluence. Les manifestants sont donc passés devant l'ambassade des États-Unis, allié incontournable d'Israël. Des huées se sont alors élevées parmi certains protestataires. Un groupe a également marqué l'arrêt devant le bâtiment pour lancer des slogans contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, contre Washington et d'autres en faveur du peuple palestinien. Le service d'ordre de la manifestation a cependant tenu ce groupe à distance respectable de l'ambassade, tandis que la police gardait un œil sur les militants.