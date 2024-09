Deux passeurs de drogue écopent de 36 mois de prison par défaut

L'enquête a débuté après la découverte par la douane en février et mars 2021 de deux valises abandonnées contenant respectivement 25 et 12 kilos de cocaïne à l'aéroport de Zaventem. L'enquête a ensuite connu un coup d'accélérateur après le démantèlement du réseau SKY-ECC et le décryptage des messages échangés via l'application éponyme. Ce décryptage a mené au démantèlement d'une organisation criminelle active à Brussels Airport et à laquelle participaient un certain nombre de personnes travaillant à l'aéroport.

Des passeurs en provenance de Curaçao acheminaient les valises en Belgique avant de les abandonner à Brussels Airport, où elles étaient récupérées incognito par des employés de l'aéroport qui travaillaient pour le compte de l'organisation criminelle. Sept membres présumés de cette bande comparaîtront cet automne mais le parquet a décidé de déjà poursuivre les deux intéressés.