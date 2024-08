Deux personnes intoxiquées par la fumée lors d'un incendie à Molenbeek-Saint-Jean

Les pompiers ont été appelés vers 18h30 pour un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble à appartements de quatre étages situé sur le boulevard Edmond Machtens. Le feu est parti de la gouttière et s'est propagé au toit et aux appartements du dernier étage. "Les habitants ont été immédiatement évacués" à l'arrivée des secours, a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais les hommes du feu ont dû prendre en charge deux personnes légèrement intoxiquées par la fumée. Les opérations d'extinction et de déblai ont par ailleurs pris beaucoup de temps, a ajouté M. Derieuw. L'intervention s'est poursuivie jusqu'à 20h30.

Le toit du bâtiment a été partiellement démonté et quatre appartements sont inhabitables, deux en raison de l'incendie et deux à cause de dégâts des eaux. Les résidents de l'immeuble ont été pris en charge et vont être relogés provisoirement.