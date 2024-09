Dimanche sans voiture à Bruxelles: des activités, du calme, un air plus respirable et... une facture plutôt salée

Le traditionnel dimanche sans voiture clôture la semaine de la mobilité à Bruxelles. Pour l'occasion, les transports de la Stib sont gratuits, la SNCB propose un billet de train à tarif réduit et de nombreuses activités animent la capitale. Cela fait plus de 20 ans que cette journée est organisée, quels sont les bénéfices?

Au terme d'une semaine axée sur les initiatives locales et les économies en matière de mobilité, la Région de Bruxelles-capitale se transforme le temps d'une journée en un immense terrain de jeu pour les amateurs de marche, course à pied, vélo, rollers, trottinette ou tout autre engin non motorisé.

La SNCB propose un "Mobility Ticket" au prix de huit euros aller-retour, valable sur tout le réseau ferroviaire. À Bruxelles, les transports de la Stib sont gratuits, avec une offre renforcée pour la plupart des lignes de métro, bus et trams.

À lire aussi Quelque 700 personnes dans les rues de Bruxelles pour un "futur habitable"

Les activités

De nombreuses activités ponctueront la journée. Sur la Grand-Place et dans le centre historique, des concerts, cortèges de géants et fanfares exalteront le folklore bruxellois. La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles tiendra un village policier sur la place De Brouckère, tandis que dans le quartier Dansaert, des institutions culturelles comme le Bronks et le Beursschouwburg accueilleront petits et grands lors d'une plaine de jeux festive, un brunch ou une "street party".

Il sera également possible de tester de nouveaux moyens de transport et de découvrir comment faire des économies en matière de déplacement au village Mobilité sur le boulevard de Waterloo.