Quelque 700 personnes dans les rues de Bruxelles pour un "futur habitable"

Environ 700 personnes, selon la police bruxelloise, ont défilé à Bruxelles vendredi après-midi pour réclamer un "futur habitable" en marge du Sommet de l'avenir de l'ONU organisé à New York les 22 et 23 septembre prochains. Organisée par Youth for climate et Rise for climate, la manifestation a notamment pour but d'appeler les dirigeants des États membres à soutenir le projet de traité de non-prolifération des combustibles fossiles.