"Il faut occuper le terrain 24h sur 24, 7 jours sur 7": voici la stratégie bruxelloise pour lutter contre les violences liées à la drogue

Partager:

La stratégie des hotspots sera prolongée de six mois supplémentaires.

Le Conseil Régional de Sécurité de la capitale a décidé de prolonger de six mois supplémentaires, au-delà du mois de mars à venir, la stratégie des hotspots mise au point pour coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette annonce a été faite mardi en début de soirée, par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, la Haute fonctionnaire et directrice générale de safe.brussels, Sophie Lavaux et le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps. Cette stratégie sera adaptée et complétée par de nouvelles mesures, le cas échéant. Une rencontre anticipée Le CoReS avait été convoqué par Rudi Vervoort, de manière anticipée par rapport à la date de réunion ordinaire programmée à la fin du mois, à la suite de la nouvelle vague de coups de feu tirés dans le contexte du trafic de stupéfiants dans la capitale. À lire aussi Fusillades et trafic de drogue: la nouvelle ministre de la Justice veut "travailler sur le business model" des gangs

De l'aveu de Rudi Vervoort, ces événements récents ont aussi eu pour effet de faire participer à la réunion, pour la première fois depuis la naissance de cet organe de coordination en matière de sécurité, le ministre de l'Intérieur (ndlr: Bernard Quintin). Il importe que chacun dans la sphère de ses compétences fasse ce qu'il doit faire Le CoReS a réuni les bourgmestres des 19 communes bruxelloises, les chefs de police des zones de police, le Procureur du Roi de Bruxelles (ndlr: Julien Moinil) et le directeur-coordinateur et le directeur judiciaire de la police fédérale, comme à l'accoutumée. Outre le ministre de l'Intérieur, la commissaire nationale aux drogues, Ine Van Wymersch était également présente."On retiendra une convergence des priorités nécessitant que tous les niveaux de pouvoir s'investissent dans la même direction. Il importe que chacun dans la sphère de ses compétences fasse ce qu'il doit faire", a commenté Rudi Vervoort. Selon celui-ci, le procureur du Roi a détaillé son plan d'action drogues. La commissaire aux drogues a donné un aperçu plus global d'une problématique internationale. Il faudra continuer à occuper le terrain 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Pour Sophie Lavaux, les fusillades observées ne sont que la pointe de l'iceberg du trafic de stupéfiants. "Nous coordonnons notre stratégie depuis plusieurs mois. On en perçoit les résultats, mais c'est une problématique complexe qui dépasse la Belgique. Il importe donc d'avoir une approche intégrée avec les différents partenaires et on va continuer à se concerter", a-t-elle dit. "Tant qu'il n'y a pas de dénouement judiciaire, il faudra continuer à occuper le terrain 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ce que nous faisons sur place depuis vendredi, à la fois pour éviter la répétition de l'usage d'armes à feu, mais aussi pour rassurer la population et notre personnel de première ligne non-policier", a précisé le bourgmestre d'Anderlecht. À lire aussi Une seule zone de police à Bruxelles? "Je suis convaincue que ça va aider" à lutter contre la drogue