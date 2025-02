"Cette drogue se généralise, s'étend": longtemps l'apanage des toxicomanes, la cocaïne se répand dans la société

Si certains quartiers sont une plaque tournante du trafic de drogue à Bruxelles, c'est qu'il y a une demande dans notre pays. La cocaïne, souvent citée dans ces affaires, semble se banaliser et touche toutes les couches de la société. Elle est d'ailleurs devenue une des drogues les plus consommées en Belgique.

Si le cannabis reste la drogue illégale la plus consommée en Belgique, elle est rattrapée par la cocaïne, plus stimulante et qui provoque une sensation d'euphorie. Longtemps l'apanage des toxicomanes ou des milieux aisés, la cocaïne s'est banalisée ces dernières années. "Des jeunes, même entre 15 et 34 ans, ou au-delà, parfois même des gens au-delà de 60 ans. Cette cocaïne est en train effectivement de se généraliser, de s'étendre", note David Luppens, médecin psychiatre.

Les hommes sont trois fois plus nombreux à consommer cette drogue. 23 ans est l'âge moyen du premier contact avec la cocaïne. 34 ans, celui des premières cures de désintoxication. "Il y a des gens qui vont consommer pour le plaisir et l'euphorie, pour le côté festif, mais il y a des gens qui vont utiliser la cocaïne pour ses effets stimulants. Ça reste un psycho-stimulant extrêmement puissant. Des gens vont utiliser ce produit pour tenir le coup, par exemple, dans leur travail", analyse-t-il.

50 euros, voilà le prix pour un gramme de cocaïne. Un chiffre qui n'a pas changé ces dernières années. Par contre, l'offre s'est amplifiée : aujourd'hui, il est simple de se procurer de la drogue. La sniffer ou se l'injecter avec une seringue, l'addiction à la cocaïne est une maladie chronique dont il est difficile de se défaire : un drogué sur deux rechute après une période de sevrage. "Les gens qui commencent à toucher à la cocaïne, 5% des gens deviendront dépendants dans l'année, qui suivent le début de la consommation. 20% sont du long terme. Donc on peut s'attendre, si effectivement la cocaïne continue à arriver en Europe et en Belgique, notamment en grosse quantité, on peut s'attendre à de plus en plus de personnes qui développent des troubles d'usage de substances", rappelle le médecin.

Ces cinq dernières années, 416 tonnes de cocaïne ont été saisies au port d'Anvers pour une valeur estimée de 20,8 milliards d'euros.