Fusillades et trafic de drogue: la nouvelle ministre de la Justice veut "travailler sur le business model" des gangs

Face à l'ampleur du problème, elle souhaite se démarquer de ses prédecesseurs : "Il faut travailler ensemble, et pas à court terme. Si on fait toujours la même chose, on va peut-être avoir toujours les mêmes résultats. On voit une croissance de la violence comme à Marseille et aux Pays-Bas", déplore-t-elle.

Selon la ministre de la Justice, il faut s'attaquer à l'économie de ces bandes: "Le flux d'argent est si important, qu'il faut travailler sur leur business model". Elle propose en outre une fusion des zones de police à Bruxelles : "Je suis convaincue que ça va aider", assure-t-elle. "On peut avoir plus d'efficacité si on peut collaborer mieux ensemble, le back office et le recrutement peut être groupé."

Ensuite, vient aussi la question de la surpopulation carcérale. Peut-on enfermer tous les criminels en Belgique ? Récemment, nous apprenions que 140 détenus dorment à même le sol dans nos prisons. Une des solutions évoquées pourrait être le renvoi des prisonniers de nationalité étrangère dans leur pays d'origine. Selon la ministre de la Justice, un tiers à la moitié de la population carcérale n'a pas la nationalité belge. "L'année passée, on a travaillé avec le Maroc. Maintenant, on y a renvoyé plus de détenus", explique Annelies Verlinden.

Toutefois, ce n'est pas possible pour tous les pays d'origine : "Il faut respecter les traités internationaux des droits humains, ce n'est pas si facile que ça, on ne peut pas juste envoyer des avions avec des prisonniers", précise-t-elle. "Ce n'est pas possible de renvoyer n’importe qui n’importe où. Il faut des accords avec des pays tiers, mais on va travailler là-dessus pour libérer des places dans nos prisons."

La ministre espère aussi plus de concertation et des directives européennes plus claires et harmonisées.