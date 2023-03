La 69e édition de l'opération Arc-en-Ciel a permis de récolter 122 tonnes de vivres

La 69e opération Arc-en-Ciel, qui s'est déroulée le week-end du 18 et 19 mars, a permis de collecter 122 tonnes (122.000 kilos) de vivres non périssables, a fait savoir lundi l'ASBL Arc-en-Ciel, organisatrice de l'action. Tous ces dons permettront à plus de 21.000 enfants et jeunes d'avoir accès à des loisirs.