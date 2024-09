La fréquentation estivale de l'Atomium et de Mini Europe en légère baisse

Tant l'Atomium que Mini Europe ont connu une fréquentation en légère baisse cet été, ont annoncé les deux sociétés. Les principales attractions du plateau du Heysel, à Bruxelles, affichent toutefois leur satisfaction et leur optimisme pour la suite de l'année.

Le bilan de l'été au sein du parc d'attractions miniatures Mini Europe est "globalement positif", a commenté l'administratrice déléguée Vinciane Meeus, arrivée en juin dernier à la tête du parc. La fréquentation est pourtant signalée en baisse de 9% sur base annuelle en juillet et de 5% sur la même période en août. La CEO signale toutefois "une hausse de 17% des touristes intercontinentaux et un retour notable des visiteurs bruxellois et francophones".

Selon Vinciane Meeus, l'été contrasté du parc s'explique notamment par "les grandes compétitions sportives organisées cet été en Europe, les festivals d'été et des incertitudes politiques en France et en Belgique". L'administratrice déléguée reste toutefois "optimiste pour une belle arrière-saison", grâce aux nouvelles attractions introduites cette année et "très appréciées par les visiteurs cet été".