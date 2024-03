La fusillade à Forest ne surprend pas les habitants du quartier de la place Saint-Antoine: "Il y a plein de petits dealers qui vendent de la drogue"

Les Forestois se sont réveillés, ce mercredi matin, avec la nouvelle d'une fusillade dans leur commune. Les habitants rencontrés ne semblent pour autant pas fort surpris : "Franchement, ça fait peur. Mais en même temps, on est habitués, parce qu'il y a plein de petits dealers là qui vendent de la drogue. On est habitués de les voir", nous révèle une habitante. La fusillade a eu lieu à quelques pas de chez elle. "On s'y attend, vu le nombre… Ça empire en fait, mais bon, c'est comme ça".

Même constat en rencontrant une autre habitante du quartier, pas étonnée non plus : "C'est dans tout Bruxelles que ça traîne, il y a des points comme ça qui sont assez forts, sur la place Saint-Antoine. (...) Il y a quelques années, il y a déjà eu ça ici, dans notre rue là, des bandes sortaient vraiment comme aux États-Unis, où chacun tire de chaque côté. Que 20 ans, 15 ans après, ça se passe comme ça, ça ne m'étonne pas", estime-t-elle.