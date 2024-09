La procédure en référé d'un détenu français contre l'État belge reportée au 9 octobre

L'homme a passé des examens médicaux, mais les résultats de ces derniers ne sont pas encore connus et il n'a pas encore pu commencer ses séances de kinésithérapie. L'enregistrement vidéo de l'agression a par ailleurs été effacé.

Le détenu serait intervenu lors d'une dispute entre deux autres prisonniers le 27 juillet. L'un d'eux aurait alors agressé le Français et l'aurait frappé notamment avec une chaise et une poêle. Un gardien de prison s'est approché de la scène mais ne serait pas intervenu et aurait même fermé la porte de la cellule, laissant l'agresseur et sa victime seuls pendant vingt minutes.