La situation au Proche-Orient échauffe la campagne à Bruxelles

Les propos du président du MR, Georges-Louis Bouchez, à propos de l'opération qui a visé des milliers de membres du Hezbollah au Liban via leur bipeur ont suscité l'indignation dans les rangs des écologistes et des socialistes. Interrogé sur Radio Judaïca, le libéral francophone a parlé de "coup de génie". "Il n'y a aucune compassion à avoir pour des terroristes", a-t-il lâché. "Si on a pu en éliminer un certain nombre d'entre eux, je trouve que c'est une très bonne chose".

"Tuer des civils, dont des enfants, terroriser une population déjà éprouvée, on appelle ça du génie au MR. Mais quelle horreur. Quelle honte. Où est votre boussole morale Monsieur Bouchez?", a lancé la députée fédérale Rajae Maouane, également candidate (Ecolo-Groen) pour la Ville de Bruxelles. Le député bruxellois Jamal Ikazban (PS) a accusé le président du MR de "faire l'apologie de crimes de guerre".