La Stib et la SNCB fortement perturbées

Les réseaux de la Stib et de la SNCB sont fortement perturbés, vendredi, en raison d'une journée de grève dans l'ensemble des secteurs de la fonction publique.

A 6h00, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l'Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent.

Toutes les autres lignes de la Stib ne sont pas exploitées.

A la SNCB, un service alternatif a été mis en place. Un train IC sur deux et un train S et L sur trois roulent.

La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas.