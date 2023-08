Le cœur de la capitale se pare de pétales pour la balade Bruxelles en Fleurs

L'artiste floral Max Hurtaud a également été inspiré par le saboteur tranquille, dont on fêterait le 125e anniversaire cette année. Tandis que son œuvre "À l'abri, sous la nature" a été insufflée par les parapluies présents dans le tableau "Les vacances de Hegel", "Les bicyclettes volantes" sont, elles, un clin d'œil à "L'État de grâce".

Les designers floraux Castros Illuminations et Do Flowers ont eux aussi rendu hommage à Magritte, au travers de l'installation "Le cercle des oiseaux disparus" ornée de colombes pour les premiers, et des œuvres "Cherokee et bottes de cuir" et "Apple Boop" pour les seconds.

Le parcours Bruxelles en Fleurs, né durant la pandémie de coronavirus, guidera les pas des visiteurs du 1er au 15 août. Lors des cinq derniers jours, l'événement traditionnel Flowertime - organisé en alternance avec le Tapis de Fleurs - investira l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Une quinzaine de salles de l'édifice seront décorées par la fine fleur des fleuristes nationaux et internationaux. Si les végétaux disposés en extérieur sont artificiels afin de résister à l'épreuve du temps et des éléments, les compositions au sein de l'Hôtel de Ville seront constituées de fleurs fraîches.