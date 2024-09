Le permis de travail B réformé pour les ressortissants non-européens en Région bruxelloise

Le permis de travail B ne sera plus délivré en Région bruxelloise pour les ressortissants non-européens à partir du 1er octobre. Il sera remplacé par des autorisations de travail de courte et de longue durée, indique l'agence régionale Bruxelles Économie et Emploi. Ce changement se fait dans le cadre d'une réforme des autorisations de travail pour les ressortissants non-européens dans la région-capitale.