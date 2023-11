Le sapin de Noël est arrivé sur la Grand-Place de Bruxelles

Il sera décoré du 18 au 20 novembre et s'illuminera pour la première fois le vendredi 24 novembre à 18h00, précédant les prestations de danse et chants traditionnels des 11 Nations autochtones du Québec (l'invité d'honneur de Plaisirs d'Hiver) et du premier spectacle son et lumière. Ce sera l'inauguration officielle de la 23e édition de Plaisirs d'Hiver qui, ce même jour, ouvrira ses portes à 12h00.

La recherche du sapin a abouti à un Nordmann d'environ 50 ans et haut de 22 mètres. Après avoir été coupé ce mercredi 15 novembre dans la province d'Anvers, l'arbre a été transporté en convoi exceptionnel jusqu'à la Grand-Place.