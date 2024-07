Manifestation à Bruxelles contre la répression d'activistes iraniens en Europe par l'Iran

Fin juin dernier, une manifestation rassemblait plusieurs milliers d'opposants iraniens et leurs soutiens à Berlin, contre le pouvoir iranien et l'élection présidentielle dans ce pays, qualifiée de "simulacre". En parallèle, le "sommet mondial 2024 pour un Iran libre" se tenait à Paris. "Peu après, la justice iranienne a menacé les Iraniens participant à ces rassemblements", a expliqué mercredi le secrétaire général de l'ASBL iranienne Culture, art et droits humains, Mehdi Nobari.

"Le pouvoir judiciaire iranien a tenu la 15e audience du procès par défaut contre les Moudjahidines à Téhéran. Il a condamné à mort 104 membres de l'OMPI et a menacé d'avertissement rouge et d'expulsion les Iraniens participant à des manifestations et des campagnes à l'étranger à l'appel de l'OMPI", a-t-il continué.