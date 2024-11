Plus de 50.000 animaux utilisés l'an dernier pour la science en Région bruxelloise: "Un gaspillage de vies", dénonce une association

Parmi les 50.922 animaux utilisés dans le cadre de ces tests, on retrouve principalement des souris, devant les cobayes, les poissons zèbres et les rats. Des porcs, ovins, poules et grenouilles ont également subi des tests, révèle le rapport.

Les expérimentations ont principalement été menées en recherche fondamentale (69,8%), dans le domaine de l'utilisation réglementaire et la production de routine, soit les essais de toxicité et d'innocuité (17,97%), et dans le secteur de la recherche translationnelle et appliquée, notamment pour élaborer des produits (15,9%).

Par ailleurs, les expérimentations dites de "sévère gravité", provoquant de grandes souffrances et pouvant entraîner la mort, ont été pratiquées sur 9.831 animaux, contre 10.314 en 2022.

Des chiffres en baisse

Concernant les animaux tués ou morts avant leur utilisation, Bruxelles Environnement signale que 92,78% d'entre eux étaient des souris, le reste étant des poissons zèbres, des rats ou des grenouilles. Le nombre d'animaux morts est en baisse par rapport à 2022, passant 133.963 à 94.394.

À lire aussi "Sauvage?" raconte l'histoire des hommes et des animaux au Muséum des sciences naturelles

La S.E.A. déplore que seul un tiers des laboratoires d'expérimentation ont été contrôlés en 2023 et dénonce "le gaspillage de vies animales et les souffrances infligées aux animaux". L'association demande des contrôles plus réguliers et non annoncés de ces laboratoires, ainsi que des sanctions plus graves. Elle appelle aussi à la disparition "des tests tels que la nage forcée, le gavage à l'alcool, les tests sur la dépendance aux drogues et l'inhalation de fumée de cigarette".