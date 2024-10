"Sauvage?" raconte l'histoire des hommes et des animaux au Muséum des sciences naturelles

Avec la toute nouvelle exposition temporaire "Sauvage ?", le Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles entend confronter les visiteurs aux frontières et aux similitudes qui existent entre humains et animaux. Du 18 octobre au 31 août 2025, les visiteurs pourront expérimenter un voyage dans le temps et en apprendre davantage sur l'homme en tant qu'animal sauvage, le comportement animal et l'histoire de la domestication d'animaux sauvages comme le loup. Le Muséum espère ainsi inciter les visiteurs à réfléchir sur leur propre place dans la nature.

Le programme propose ainsi de découvrir des films et des objets de collections scientifiques qui offrent un regard nouveau et différent sur les animaux sauvages et domestiques. L'histoire de l'ancien zoo de Bruxelles et celle de la domestication de la faune belge sont aussi abordées.

Le but de l'exposition est de permettre aux visiteurs de réfléchir sur la place de l'homme dans la nature. "Par nos actions, nous, les humains, détruisons une grande partie de notre environnement", expliquent les organisateurs. Le but de l'exposition est de souligner et d'expliquer les différences et les similitudes entre les humains et les animaux.