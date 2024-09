Quelque 400 bénévoles se relaient sur le canal de Bruxelles ce vendredi pour une opération d'envergure

Partager:

De nombreuses actions en faveur du climat se déroulent ce vendredi. Pour sensibiliser les chefs d'Etat à cette cause, il y aura une marche ce soir. Et ce matin, une association a organisé un nettoyage du canal de Bruxelles. Une opération pour sensibiliser à la pollution des eaux. On peut dire que la récolte est assez conséquente.

Sur son canoë, Florian se faufile entre les bateaux sur le canal de Bruxelles. Pas de paysage idyllique au programme, mais bien des détritus... Sa mission? Tenter d'en récolter le plus possible en moins d'une heure. Quelques mètres plus loin, d'autres bénévoles sont à l'action. En à peine 20 min, Steven et Alexandra ont déjà récolté 1 kg de déchets. Leur secret, c'est avoir une bonne cohésion d'équipe. "Moi, je suis le chauffeur et elle, elle attrape avec la pince. On se débrouille", dit-il.

Armés de pinces, près de 400 bénévoles se relaient pour la plus grande opération de nettoyage de l'année. Au total, plus d'une tonne de déchets doit être ramassés rien que dans la zone du canal de Bruxelles. "On a des gants, on a des sacs en plastique bien sûr et un petit truc pour attraper les déchets", détaille une bénévole, bien équipée pour l'opération. "Bruxelles est tellement belle, mais on a besoin de rappeler que les déchets vont dans la poubelle... C'est quand même facile de faire ça", déplore un bénévole, en nous montrant le simple geste de jeter un déchet dans un sac poubelle. Objectif de l'opération? Nettoyer, mais aussi sensibiliser. Chaque année, 10 millions de kilos de déchets sont retrouvés dans l'environnement. "Vraiment sensibiliser, ouvrir les yeux de tout le monde et changer le comportement. Alors ce n'est pas seulement pour nettoyer, mais c'est aussi pour montrer les alternatives et réduire notre consommation de plastique à usage unique", souligne Thomas de Groote, fondateur du World Cleanup Day.