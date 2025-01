Tentative d'intrusion au 16 rue de la Loi: "Le parquet a requis un juge d'instruction pour tentative de meurtre"

Un homme de 29 ans a tenté de s’introduire au siège du gouvernement fédéral, rue de la Loi, lundi 6 janvier, en brandissant un couteau. Déjà impliqué dans un incident similaire en 2024, il a été maîtrisé sans blessés par les militaires présents. Le Parquet a requis une expertise psychiatrique et ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

L'assaillant s'est approché de deux militaires qui gardaient l'entrée. "En s’approchant, il a tenu des propos incohérents et a sorti un couteau", confirme le Parquet.

Ce lundi 6 janvier, un incident avait lieu au 16 rue de la Loi, alors que les négociations fédérales étaient en cours : un homme, âgé de 29 ans, a tenté de s'introduire au sein du siège du gouvernement. Le lendemain, nous en savons plus sur l'individu et sur le déroulé des faits.

Le parquet a requis un juge d'instruction pour tentative de meurtre et détention prohibée d'armes

Il s'avère que l'homme avait déjà été impliqué dans un incident en avril 2024: "Il avait tenté d'attaquer un agent de sécurité avec un couteau à l'entrée de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles". Un récit qui corrobore avec la version de son père, que nous vous révélions la veille. "Dans cette affaire, une enquête judiciaire avait déjà été ouverte et le suspect avait fait l'objet d'une admission forcée en hôpital psychiatrique", confirme également le Parquet.

La zone de Bruxelles-Capitale/Ixelles se trouvait dans les environs, et a privé le suspect de liberté. "L'homme a d'abord été transporté à l'hôpital pour un examen de contrôle, puis transféré au commissariat de police pour y être interrogé. Le parquet de Bruxelles a été informé et a notamment demandé les images des caméras de vidéosurveillance", précise encore le Parquet.

"Les militaires sont intervenus rapidement. Ils ont convaincu le suspect de poser son couteau et l'ont amené à se rendre sans plus de résistance. Ils ont ensuite réussi à le maîtriser. Personne n'a été blessé lors de cet incident", continue la porte-parole Yasmina Vanoverschelde, par voie de communiqué.

"En relation avec les événements du 6 janvier et les faits antérieurs d'avril, le parquet a requis un juge d'instruction pour tentative de meurtre et détention prohibée d'armes. Une expertise psychiatrique du suspect a été demandée à cet égard. Le motif du suspect n'est pas encore clair et fait partie de l'enquête en cours", conclut Yasmina Vanoverschelde.

Selon son père, l'homme serait atteint de schizophrénie depuis plus de 7 ans et s'est rendu à plusieurs reprises à la police pour signaler des crises.