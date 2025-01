L’homme qui a tenté d’entrer armé au 16 rue de la Loi souffre de troubles psychiques: il avait demandé de l’aide plusieurs fois

Un homme de 27 ans, souffrant de schizophrénie depuis plus de sept ans, a été interpellé ce matin après avoir tenté de pénétrer dans le bâtiment du Premier ministre, rue de la Loi, à Bruxelles. Selon son père, l'individu, suivi et sous traitement, aurait déjà signalé plusieurs crises psychotiques à la police, avec des hospitalisations à la clé.

On en sait plus sur l’individu qui a tenté de s’introduire au 16, rue de la loi ce matin. Il s’agit d’un jeune homme de 27 ans atteint de schizophrénie depuis plus de 7 ans. Son père a joint la rédaction de RTL info pour informer de l’état psychologique de son fils. "Selon son père, le jeune homme s’est rendu à plusieurs reprises à la police pour signaler certaines crises. Il a été interné à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique", rapporte notre journaliste Marwa Sebbahi.

Aujourd’hui, le jeune homme est toujours suivi et sous traitement, mais il n’est plus interné. "Il semblerait que ce soit une tentative d’attirer l’attention des autorités sur sa situation. Ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte. En avril dernier, il avait déjà été interpellé pour des faits similaires, mais devant l’ambassade des Etats-Unis", rapporte encore notre journaliste.