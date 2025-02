"Tous les véhicules ne sont pas blindés...": un syndicat de police réclame plus de moyens sur le terrain à Anderlecht

La police montée, également sollicitée pour patrouiller dans la commune d'Anderlecht, n'est pas équipée de gilets pare-balles suffisamment épais pour arrêter les balles d'une Kalachnikov. Trop lourds et trop encombrants, ces gilets sont impossibles à porter à cheval.

"De trop longues périodes sans repos"

Il y a désormais plus de policiers dans les rues: ils sont une soixantaine chaque jour sur Anderlecht avec la réserve fédérale. Mais encore faut-il qu'ils soient alertes pour intervenir... "Le problème, ce sont les horaires de trop longue période sans repos: demander à quelqu'un d'être concentré de neuf heures de nuit d'affilée, c'est impossible", poursuit Frédéric Fortunato. "Et demander qu'il ait une réaction concrète, cohérente, mesurée après neuf heures ou quand il est fatigué, ça ne sera pas le cas. Donc, moyenne protection et personnel avec des tournantes et des petites choses qui vont améliorer le bien-être du personnel. Qui dit personnel qui a un bien-être meilleur, dit une qualité de mission meilleure."

À lire aussi Nouveaux coups de feu tirés la nuit dernière à Anderlecht

Sollicitée, la zone de police Midi se dit disponible pour répondre aux demandes et aux besoins de son personnel.

Egalement sollicitée, la direction de la police fédérale qui précise que des discussions sont en cours avec le syndicat. Une analyse de risque va par exemple être menée pour voir s'il y a lieu de prolonger la présence de la police montée dans la zone, ainsi que pour pouvoir adapter les horaires.