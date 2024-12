À trois jours du Nouvel an, la police saisit 5.318 pièces illégales de feu d'artifice à Cureghem

La saisie du lot illégal de feux d'artifice a eu lieu samedi matin dans le quartier de Curegem à Anderlecht. Lors du contrôle d'une voiture suspecte, la police a découvert 5.318 pièces de feu d'artifice illégales qui peuvent être éventuellement revendues à des tiers à Bruxelles le soir du Nouvel An.

"Ce matin, lors d’un contrôle de routine classique, nos services sont tombés sur une grande quantité de feux d’artifices illégaux. Il y en avait plus de 5.300. Les feux et le véhicule ont été saisis. La voiture venait d’Allemagne et était immatriculée en France", précise Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi. "Le propriétaire doit encore être identifié. C’était un véhicule suspect qui a été contrôlé. Depuis décembre, nous mettons plus de surveillance sur la détention et l’utilisation de feux d’artifices illégaux parce qu’il y a une interdiction généralisée sur la région Bruxelles-Capitale."