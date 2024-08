Un nouveau pont ferroviaire a été posé lundi à Forest

L'ouvrage, long d'environ 20 mètres, a été pré-construit en usine puis posé ce lundi. "L'ancien pont enjambant la voirie à hauteur de la gare de Forest-Est datait de 1947", a expliqué Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire belge. "Les deux tabliers métalliques avaient atteint un état de vétusté avancé, nécessitant un renouvellement afin de maintenir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route".

Le nouveau pont est composé d'un double "pont-bac" en béton, pré-fabriqué en usine, d'une longueur de 20,7 mètres et d'un poids de 100 tonnes. "Grâce à cette technique et à l'installation de traverses en béton et de ballast, le nouveau pont contribuera à une meilleure acoustique par une atténuation significative des bruits. La durée de vie de l'ouvrage est estimée à cent ans", a précisé Infrabel.