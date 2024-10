Une nouvelle cellule d'accueil EVA inaugurée au commissariat de Berchem-Sainte-Agathe

"Chaque cas y sera traité avec la plus grande discrétion, et les membres de l'équipe - formés à la gestion des violences et traumatismes - accompagneront les victimes tout au long des démarches judiciaires et administratives", continue la zone de police.

S'inscrivant dans le plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes, les dispositifs EVA (dont le premier a été créé en 2021) visent à offrir une réponse rapide et adaptée, en collaboration avec les services sociaux et associations spécialisées locales afin de proposer un suivi le plus global possible.

"Les signalements de violences intrafamiliales augmentent malheureusement, et nécessitent donc une réponse adaptée. Avec cette cellule EVA, nous démontrons notre volonté de lutter activement contre ces formes de violences inacceptables en offrant une assistance immédiate et humaine à celles et ceux qui en ont besoin", a insisté le commissaire Michel Buysse, directeur du commissariat de Berchem-Sainte-Agathe.

Le local est accessible au sein du commissariat du lundi au samedi de 9h à 19h, et jusqu'à 21h le mardi. Le dimanche, la cellule est accessible de 13h à 17h - et en dehors de ces horaires, il est possible de contacter le commissariat central au 02/ 412.12.12.