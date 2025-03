72 personnes évacuées et 23 hospitalisées dans la nuit: que s'est-il passé à Hal?

Un incendie dans le parking souterrain d’un immeuble à Hal a entraîné l’évacuation de 72 résidents et l’hospitalisation de 23 personnes pour intoxication au CO.

Un incendie, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans le parking souterrain d'un immeuble à appartements à Hal, a entraîné l'évacuation d'une cinquantaine de logis, l'hospitalisation de 23 résidents intoxiqués par les émanations de CO et l'accueil des autres occupants de l'immeuble dans un complexe sportif de la commune, indique l'administration communale.

L'incendie a éclaté aux environs de minuit et a entraîné un important dégagement de fumée au sein de l'immeuble.

"Les services de secours se sont immédiatement rendus sur place afin de coordonner l'évacuation et apporter une aide médicale", explique la bourgmestre Eva Demesmaeker. "Au total, 72 résidents ont dû quitter leur domicile et 23 d'entre eux ont été transférés vers divers hôpitaux en raison d'une intoxication au CO."