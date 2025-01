Accident avec une conductrice fantôme à Wervik: six blessés graves

Un grave accident s'est produit jeudi soir sur la N58/A19 à Wervik. Six personnes ont été grièvement blessées et trois autres plus légèrement.

Jeudi vers 19h00, un véhicule avec trois occupants s'est engagé à sens inverse dans une sortie au niveau de la N58/A19 à Wervik et a percuté frontalement une camionnette transportant neuf personnes. "Six ambulances, deux équipes d'intervention de la zone de police Arro Ypres et un véhicule SMUR se sont rendus sur les lieux", a déclaré le parquet.