Accident d'un car scolaire en France: une élève tuée, plus de 20 blessés, le conducteur testé positif aux stupéfiants

Une lycéenne a été tuée et au moins une vingtaine d'élèves ont été blessés dans un accident de car scolaire qui s'est couché sur la voie pour une raison encore indéterminée, jeudi matin à proximité de Châteaudun (Eure-et-Loir), a annoncé la préfecture. Le conducteur a été testé positif aux stupéfiants, indique le parquet.

Selon un bilan toujours provisoire, une lycéenne de 15 ans a trouvé la mort et plus de 20 élèves ont été blessés "en urgence relative, dont 14 ont été transportés vers le centre hospitalier de Châteaudun".

Six véhicules et une quarantaine de sapeurs-pompiers sont sur place, a ajouté la préfecture dans le communiqué. Un poste médical avancé a été déployé à proximité de l'accident, dans un centre de secours, "pour prendre en charge les victimes, avec le Samu".

Dans le courant de l'après-midi, une opération d'évacuation du car était mise en marche. Vers 15h10, le véhicule était à nouveau sur ses roues et évacué.

Borne à Châteaudun lundi

Jeudi en fin de matinée, deux dépanneuses sont arrivées sur les lieux de l'accident, sur la D927 entre Châteaudun et Pithiviers. La route a été coupée à la circulation, selon un journaliste de l'AFP sur place. Une cellule d'urgence médico-psychologique a aussi été activée "en soutien des victimes et de leurs proches".

"C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris, depuis Mayotte, le décès d'une lycéenne de Châteaudun dans un accident de bus scolaire survenu ce matin, qui a également fait plusieurs blessés parmi les élèves transportés", a réagi la ministre de l'Education, Elisabeth Borne, sur les réseaux sociaux.

Mme Borne indique par ailleurs qu'elle se rendra lundi matin au lycée Emile-Zola de Châteaudun. "J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches", ajoute la ministre. "J'exprime tout mon soutien aux élèves et à la communauté éducative. Je suis avec attention l'évolution de l'état de santé des blessés."

L'enquête devra déterminer les causes de l'accident. D'après le parquet, le conducteur du car a été testé positif aux stupéfiants.