Cinq personnes grièvement blessées dans deux accidents sur la E403 à Lichtervelde

Cinq personnes ont été grièvement blessées au cours de deux accidents graves sur l'autoroute E403 à Lichtervelde lundi matin, a indiqué la police fédérale de la route. L'un de ces accidents a impliqué plusieurs camions et le trafic était toujours perturbé en début d'après-midi.

"Un premier accident impliquant quatre camions a fait trois blessés graves. L'enquête qui vise à déterminer les circonstances précises de l'incident est toujours en cours", a noté la police de la route.

"Un second accident s'est produit un peu plus tard, au cours duquel une voiture est entrée dans un camion au début de la file. Le véhicule s'est retrouvé sous le semi-remorque. Il a fallu désincarcérer le conducteur, qui était gravement blessé. Deux chiens se trouvaient dans la voiture, et l'un d'eux a aussi été blessé".