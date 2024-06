Infrabel va remplacer quatre passages à niveau par des tunnels au nord de Louvain

Quatre passages à niveau situés à Wijgmaal, au nord de Louvain, vont être remplacés par deux tunnels pour piétons et cyclistes et deux autres pour véhicules motorisés. Le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, et la ville de Louvain ont signé un accord d'intention en ce sens lundi. Les premiers coups de pelle sont attendus en 2028.

Cet axe ferroviaire entre Malines et Louvain est fort fréquenté et voit défiler quotidiennement 100 trains passagers et 70 convois marchandises, situe Benoît Gilson, CEO d'Infrabel. "Les riverains doivent donc souvent patienter au passage à niveau. Les tunnels rendront le trafic plus fluide et également un peu plus sûr."

Les autorités louvanistes se penchent aussi sur le réaménagement des abords de la gare de Wijgmaal. La place sera notamment interdite aux voitures, ce qui permettra de développer d'autres activités, comme un skatepark, explique le bourgmestre Mohamed Ridouani.